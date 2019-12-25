В ноябре Служба экстренных вызовов Петербурга получила более 350 тысяч заявок

Самой многочисленной причиной обращений по номеру "112" стали ДТП.

В Службу экстренных вызов Петербурга за ноябрь поступило более 350 тысяч заявок. В большинстве случаев горожане набирали номер "112", чтобы сообщить о ДТП (более 17 тысяч звонков). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Из общего числа поступивших заявок более 93 тысяч было направлено в скорую медицинскую помощь, более 71 тысячи – в полицию, почти 6 тысяч обращений в пожарно-спасательную службу и более 2 тысяч – в службу газа.

Все звонки по номеру "112" бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Для каждого вызова определяется геолокация телефона. Максимальное количество обращений было принято в последний день осени, когда в городе бушевал снежный циклон.

В этот день в службу "112" позвонила девушка и рассказала, что заблудилась. Из-за дорожного затора навигатор повел ее в объезд по незнакомой улице. В самый неподходящий момент интернет на телефоне закончился. Куда ехать дальше, девушка не знала. Оператор по геолокации телефона определил, где находится автомобиль, и помог девушке вернуться на знакомый маршрут.

Несколькими днями ранее в Службу обратилась женщина, которая стала свидетельницей того, как во дворе дома один мужчина натравливает свою собаку на другого. Оператор сразу же направила по адресу полицию. Стражи порядка успели вовремя, никто не пострадал.

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