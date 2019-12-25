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В новосибирском Институте лазерной физики начались обыски
Сегодня, 10:15
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В новосибирском Институте лазерной физики начались обыски

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СМИ: ведется уголовно дело против директора института.

В новосибирском Институте лазерной физики начались обыски. Об этом сообщили журналисты информационного агентства ТАСС со ссылкой на собственный источник в региональных правоохранительных органах. Местное издание "Континент Сибирь" уточнило в статье о том, что в отношении директора учреждения Алексея Тайченачева возбуждено уголовное дело.

Напомним, что отечественный институт лазерной физики был создан в 1991 году. Он появился на базе отделения лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования от Института теоретической и прикладной механики. В учреждении ведутся исследования по международным программам.

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Фото: Piter.tv

Теги: институт лазерной физики, новосибирск, обыски
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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