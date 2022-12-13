В новом трейлере Redfall рассказали про способности Лейлы

Игра в выйдет выйдет 2 мая 2023 года.

Известное геймидание IGN опубликовало эксклюзивный ролик, посвящённый одной из героинь компьютерной игры Redfall в лице Лейлы. Авторы объяснили пользователям, что у девушки есть три способности. Речь идет о зонте, который позволяет персонажу блокировать как вражеские снаряды, так и случайные атаки союзников, а также о "подъеме", который позволяет подниматься высоко в воздух. Последним навыком является призыв бывшего парня-вампира, который тут же начинает нападать на противников. Разработчики уточнили, что способности Лейлы делают из нее практически универсального члена команды игрока. В больше части навыски связаны с созданием предметов из воздуха. Официальный релиз проекта запланирован на начало мая 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / IGN