В новом трейлере Expeditions: Rome показали осады

Выход игры намечен на 20 января.

В новом трейлере компьютерной игры Expeditions: Rome создатели показали осады. Издательство THQ Nordic опубликовало очередной геймплей ролевой стратегии. Известно, что осадами будут завершаться все кампании по завоеванию территорий Греции, Галлии и Египта. Все финальные осады разделены на несколько отдельных этапов. Результат каждого из них повлияет на общий итог сражения.

Игроки получат возможность организовывать тайные операции, а также добираться до вражеских укреплений при помощи лобовых атак. Они смогут ликвидировать ключевых противников, сжигать мосты, выводить из строя критически важные для противников объекты инфраструктуры. Подробности осад разработчики привели в собственном текстовом блоге. Кинематографичность осад будет достигаться за счет сюжетных вставок и анимированных диалогов.

Напомним, что официальный релиз проекта Expeditions: Rome запланирован на 20 января.

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Фото и видео: Youtube/THQ Nordic