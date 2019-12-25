В новом контракте Семака убрали пункт о выходе в плей-офф Лиги чемпионов

Также в "Зените" отказались от соглашения по схеме 1+1.

По информации издания "Спорт День за Днем", стали известны новые подробности переговоров руководства "Зенита" с главным тренером Сергеем Семаком на тему продления контракта.

Изначально в клубе предложили вариант нового соглашения по схеме 1+1, что не устроило Семака. Наставник сине-бело-голубых хотел получить минимум два года, в итоге руководство пошло на уступки. Также стало известно, что в новом контракте убрали пункт о выходе "Зенита" в плей-офф Лиге чемпионов. Это решение было принято в связи с кризисом в мировом футболе и нестабильной ситуацией с доходами клуба.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее экс-форвард "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Piter.tv поделился мнением о новом контракте Сергея Семака.

Фото: fc-zenit.ru