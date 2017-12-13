В Петербурге делами Арктики будут заниматься 77 человек

Георгий Полтавченко подписал постановление о создании городского Комитета по делам Арктики.

Глава Санкт-Петербурге Георгий Полтавченко сегодня подписал постановление правительства о создании городского Комитета по делам Арктики. Соответствующие постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В новом комитете по делам Арктики в Смольном будет максимум 77 человек, из них 71 - государственные служащие. Главой ведомства станетновый вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый, ранее он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области.

Как рассказывал Полтавченко на форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 2017 году, подразделение городского правительства будет координировать работу ведомств, причастных к освоению Арктики.

Напомним: вчера стало известно, что школьники из Подмосковья обнаружили остров в Арктике.