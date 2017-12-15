Дети могут: школьники обнаружили новый остров в Арктике

Российские школьники обнаружили новый остров, образовавшийся из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля.

Российские школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко обнаружили новый остров, который образовался из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля. Об этом говорится на официальном сайте Роскосмоса.

"Первое сообщение об открытии нового острова у ледника Вилькицкий-южный было сделано 31 января текущего ггода на XII-х Всероссийских юношеских чтениях им. С.П.Королёва в Самаре. Остров был обнаружен ребятами из Подмосковья Артемом Макаренкои Валерией Саенко, и документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество", - гласит сообщение на сайте.

Для исследования ледников Арктики школьники использовали снимки со спутников "КАНОПУС-В", "Landsat-7/8" и "Sentinel-1/2". По данным мониторинга, "остров образовался в декабре 2017 года в результате отступания фронтальной части ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявший остров с ледником".

Размеры образовавшегося острова: 410 м × 780 м, а площадь - 0,19 кв.км.