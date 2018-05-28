В новом клипе Бутусова писатели-киборги начнут войну с людьми

Пушкина, Толстого и Достоевского оживят для песни "Идиот".

До конца этого года готовится к выходу дебютный альбом новой группы Вячеслава Бутусова – "Орден Славы". Сборник выйдет под названием "Аллилуия", говорится на официальном сайте музыканта. "Аллилуия" увидит свет на CD-дисках и виниловых пластинках.

Одна из главных песен будущего альбома получила название "Идиот". Над видеоклипом к композиции работает художник комиксов Константин Комардин. На сайте он поделился несколькими кадрами работы в стиле киберпанк, на которых взялись за оружие ставшие киборгами великие Достоевский, Пушкин и Толстой. Также художник оставил анонс по выдуманным для клипа постапокалиптичным событиям в Петербурге.

"По обрывкам газет, зависшим видеороликам и прочим источникам информации становится понятно, что был проведен эксперимент по оживлению русских писателей. Были созданы киборги, которым сделали искусственное сознание, загрузив в мозг все известные тексты писателей. Это сделано, чтобы поднять уровень культуры. Киборги ожили и ужаснулись от того, что происходит вокруг. В итоге писатели стали всадниками апокалипсиса и причиной войны с человечеством…".

Ранее Piter.tv сообщал о выходе трейлера нового фильма Клинта Иствуда.

Фото: butusov.ru