В новом геймплее Redfall показали бой против стреляющего молниями вампира

Релиз игры намечен на 2 мая.

Студия Arkane и известный игровой портал портал IGN представили небольшой ролик из новой компьютерной игры Redfall, посвящённый кооперативному режиму и сражению с одним из сильнейших вампиров в проекте - Ладьей. Создатели экшена уточнили, что речь идет о противнике-монстре, который пропитан мощью алых молний. В том случае, если игрок сможет одолеть врага, то будет хорошо одарен добычей. Представители IGN уточнили, что выкладывают в социальных сетях первый ролик из серии грядущих, которые будут размещены на онлацн-ресурсе в течение всего месяца. Геймерам обещают предоставить обзоры на игровой процесс, демонстрацию сражений и битв с боссами, а также ознакомительные роики о персонажах и их предысториях. Руководство студии Arkane Austin поделится с клиентами сведениями о создании игры и ее технических возможностях. Напомним, что компьютерная игра Redfall выйдет на персональных компьютерах, а также консолях Xbox Series X|S 2 мая. Подписчики сервиса Game Pass получат амбициозный проект Arkane в день официального релиза.

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Фото и видео: YouTube / IGN