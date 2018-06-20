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В новой серии "Простоквашино" прозвучат голоса Дроздова и Гудкова

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13-я серия получила название "Магазин на лежанке".

"Союзмультфильм" опубликовал на своем YouTube-канале новую серию "Возвращения в Простоквашино". 13-й эпизод получил название "Магазин на лежанке".

По сюжету кот Матроскин увлекается покупками в телемагазине и забывает про свое хозяйство. Дядя Федор и Шарик пытаются спасти полосатого друга и идут на разные хитрости. В это время участок приходит в полное запустение.

В новой серии зрители смогут услышать голоса российских телеведущих Николая Дроздова, который озвучил программу о дикобразах, и Александра Гудкова, который озвучил ведущего телемагазина.

Первая серия "Возвращения в Простоквашино" появилась в апреле 2018 года. С этого времени "Союзмультфильм" выпускает по эпизоду в месяц. Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, кота Матроскина — Антон Табаков, пса Шарика — музыкант Гарик Сукачева, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Ранее мы писали, что Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина.

Видео: YouTube / "Союзмультфильм"

Теги: возвращение в простоквашино, кот матроскин, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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