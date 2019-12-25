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В новой серии "Простоквашино" герои займутся экологической безопасностью
Сегодня, 12:36
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nastya960

В новой серии "Простоквашино" герои займутся экологической безопасностью

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Почтальон Печкин пригрозил коту Матроскину серьезным штрафом из-за разбросанных отходов.

На Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия второго сезона мультсериала "Простоквашино" под названием "Экология". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Почтальон Печкин пригрозил коту Матроскину серьезным штрафом из-за разбросанных отходов. В этом эпизоде герои будут решать проблему мусора в деревне. О том, как героям удастся это сделать, зрители увидят в новой серии.

Мультфильм выходит как на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм", так и на телеканале "Карусель".

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Фото: Союзмультфильм

Теги: простоквашино, экология
Категории: Лента новостей, Новости России,

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