В новой серии "Простоквашино" герои займутся экологической безопасностью

На Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия второго сезона мультсериала "Простоквашино" под названием "Экология". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.
Почтальон Печкин пригрозил коту Матроскину серьезным штрафом из-за разбросанных отходов. В этом эпизоде герои будут решать проблему мусора в деревне. О том, как героям удастся это сделать, зрители увидят в новой серии.
Мультфильм выходит как на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм", так и на телеканале "Карусель".
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Фото: Союзмультфильм
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