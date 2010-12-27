В новогоднюю ночь жителей Ветеранов домой отвезет троллейбус №37

С полуночи и до шести утра троллейбус будет ходить каждые полчаса.

Для жителей юго-запада Петербурга в 2020 году будет организовано транспортное обслуживание в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

После 00:00 во время больших праздников и крупных городских мероприятий будет работать маршрут троллейбуса № 37. Он будет ходить от станции метро "Проспект Ветеранов" по одноимённому проспекту до улицы Пионерстроя.

С полуночи и до шести утра троллейбус будет ходить каждые полчаса. После шести утра маршрут будет работать по стандартному расписанию.

В 2020 году троллейбус № 37 будет выходить в ночной маршрут в новогоднюю ночь и Рождество, на Пасху (19 апреля), Праздник весны и труда (2 мая), День Победы (10 мая), Ночь музеев, День города (в мае) и "Алые паруса".

В Петербурге сразу пять троллейбусов изменят маршрут.

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