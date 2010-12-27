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В Петербурге сразу пять троллейбусов изменят маршрут
Сегодня, 9:27
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сразу пять троллейбусов изменят маршрут

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Ограничения также коснутся трамваев № 18, 47 и 55.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге троллейбусы № 20 изменят маршрут. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Известно, что трамвайное движение перекроют в субботу с 9 до 18 часов. В связи с производством путевых работ дорогу заблокируют  по проспекту Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Стародеревенской улицы.

Отмечается, что коснутся трамваев № 18, 47 и 55.

Кроме того, свое движение изменит троллейбус № 20. Он не будет курсировать с 1:30 субботы до 1:00 воскресенья.

Ранее мы сообщали о том, что трамвай сбил девушку на Обводном канале.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Сегодня 10:05

5 троллейбусов под номером 20? Не насчитал в статье 5 номеров маршрутов

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