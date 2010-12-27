В Петербурге сразу пять троллейбусов изменят маршрут

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге троллейбусы № 20 изменят маршрут. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".
Известно, что трамвайное движение перекроют в субботу с 9 до 18 часов. В связи с производством путевых работ дорогу заблокируют по проспекту Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Стародеревенской улицы.
Отмечается, что коснутся трамваев № 18, 47 и 55.
Кроме того, свое движение изменит троллейбус № 20. Он не будет курсировать с 1:30 субботы до 1:00 воскресенья.
Ранее мы сообщали о том, что трамвай сбил девушку на Обводном канале.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 1 )
5 троллейбусов под номером 20? Не насчитал в статье 5 номеров маршрутов