В Петербурге сразу пять троллейбусов изменят маршрут

Ограничения также коснутся трамваев № 18, 47 и 55.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге троллейбусы № 20 изменят маршрут. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Известно, что трамвайное движение перекроют в субботу с 9 до 18 часов. В связи с производством путевых работ дорогу заблокируют по проспекту Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Стародеревенской улицы.

Отмечается, что коснутся трамваев № 18, 47 и 55.

Кроме того, свое движение изменит троллейбус № 20. Он не будет курсировать с 1:30 субботы до 1:00 воскресенья.

Ранее мы сообщали о том, что трамвай сбил девушку на Обводном канале.

Фото:pixabay