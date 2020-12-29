В ноутбуке петербуржца обнаружили интимные фото с 7-летней дочкой его сожительницы

Петербуржец 1975 года рождения стал фигурантом дела об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Неприятная история началась еще в августе 2020 года, когда в полицию обратилась 42-летняя сожительница мужчины. Со слов женщины, ее старшая 15-летняя дочь нашла в ноутбуке интимные фотографии своего почти отчима и своей семилетней сестренки. В тот же день мужчину задержали, вменив ему изнасилование девочки.
Спустя полгода дело переквалифицировали в изготовление порнографических материалов. Петербуржец по-прежнему находится в СИЗО под арестом.
Ранее мы рассказывали, что мужчина изнасиловал своего 4-летнего сына в Лужском районе.
Фото: pixabay
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