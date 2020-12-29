В ноутбуке петербуржца обнаружили интимные фото с 7-летней дочкой его сожительницы

Неприятную находку обнаружила старшая дочь женщины.

Петербуржец 1975 года рождения стал фигурантом дела об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Неприятная история началась еще в августе 2020 года, когда в полицию обратилась 42-летняя сожительница мужчины. Со слов женщины, ее старшая 15-летняя дочь нашла в ноутбуке интимные фотографии своего почти отчима и своей семилетней сестренки. В тот же день мужчину задержали, вменив ему изнасилование девочки.

Спустя полгода дело переквалифицировали в изготовление порнографических материалов. Петербуржец по-прежнему находится в СИЗО под арестом.

Ранее мы рассказывали, что мужчина изнасиловал своего 4-летнего сына в Лужском районе.

Фото: pixabay