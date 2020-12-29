Мужчина изнасиловал своего 4-летнего сына в Лужском районе

Гражданин находится в разводе с матерью своего ребенка.

Жительница Лужского района Ленобласти сообщила о том, что 5-го января ее бывший муж изнасиловал их общего сына. Ребенку четыре года. Спустя 20 минут подозреваемого задержали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Задержанному 41 год, официально не трудоустроен. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Согласно Уголовному кодексу, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее петербурженка обвинила своего мужа в интимной связи с ее 16-летней дочерью.

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