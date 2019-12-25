В ночь со среды на четверг в Петербурге разведут два моста

На этот раз настала очередь Троицкого и Литейного.

В ночь со среды на четверг, с 8 апреля на 9, в Петербурге разведут Литейный и Троицкий мосты. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Отмечается, что работа на переправах через Неву будет идти по обычному графику разводок: Троицкий "расправит" крылья в 1.20, а Литейный – двадцатью минутами позже. В пригодное для проезда транспорта положение мосты вернутся в 4.50 и в 4.45 соответственно.

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Фото: CПб ГБУ "Мостотрест" / "ВКонтакте"