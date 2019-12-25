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В ночь с 12 на 13 июня мосты в Петербурге разводиться не будут
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ночь с 12 на 13 июня мосты в Петербурге разводиться не будут

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Разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни.

В понедельник, 12 июня, отмечается День России. В связи с празднованием в Петербурге в ночь на 13 июня не будут разводить мосты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Согласно п. 4.5 постановления правительства Санкт-Петербурга№ 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни.

Мостотрест

Ранее стало известно, что музыкальная программа "Поющих мостов" в предстоящие выходные будет посвящена Дню России. Дворцовый мост будет разводиться под классическую музыку три ночи подряд, с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня.

Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мостотрест, мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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