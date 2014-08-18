В ночь на 4 ноября сезон "Поющих мостов" закроется в Петербурге

В этом году Дворцовый мост будет в последний раз разведён под классическую музыку.

В Петербурге в ночь на 4 ноября пройдет закрытие сезона "Поющих мостов". В этом году Дворцовый мост будет в последний раз разведён под классическую музыку.

Акция пройдёт накануне ноябрьских праздников — 4 ноября по всей России отмечается День народного единства. На разведённом полотне моста в этот раз появится лазерная проекция, посвящённая 105-летию легендарной городской газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Жителям и гостям города покажу изображения вечерних газет, в том числе дореволюционных.

Ранее из-за непогоды в Петербурге отменили развод мостов 30 октября. Порывы ветра достигают 23 м/с.

Фото: Piter.tv

