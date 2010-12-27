Тучков и Биржевой мосты разведут по необычному расписанию

В ночь с 30 на 31 августа два моста через Малую Неву разведут по необычному расписанию. Под ними пройдут суда.

Припозднившихся и ранних водителей ждет сюрприз в ночь со среды на четверг, 30 и 31 августа. Как сообщает Мостотрест, по необычному расписанию будут разведены Тучков и Биржевой мост. Переправы будут недоступны из-за запроса «Волгобалта» на проход судов.

Дополнительная разводка начнется в два часа ночи. Уже в 02.55 мосты наведут обратно. Остальные переправы будут разводиться по обычному графику.

На прошлой неделе была похожая ситуация. Ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге в ночь с 23 на 24 августа два моста разведут по измененному графику.