В Петербурге в ночь с 23 на 24 августа два моста разведут по измененному графику

В ночь с 23 на 24 августа два моста в Петербурге разведут по измененному графику.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что в Петербурге в ночь с 23 на 24 августа Тучков и Биржевой мосты будут разведены по измененному графику. Разводка этих мостов будет осуществлена с 02.00 до 02.50. Другие переправы разведут по привычному графику.

Напомним, что для петербуржцев и гостей города разработана уникальная система онлайн-оповещения. График разводки мостов Петербурга и их наведения -информация об этом доступна в режиме реального времени.

Кроме того, летом 2017 года СПб ГБУ "Мостотрест" запустило мобильное приложение "Мосты Петербурга".