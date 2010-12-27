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В Петербурге в ночь с 23 на 24 августа два моста разведут по измененному графику
Сегодня, 15:43
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Shdaria
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В Петербурге в ночь с 23 на 24 августа два моста разведут по измененному графику

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В ночь с 23 на 24 августа два моста в Петербурге разведут по измененному графику.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что в Петербурге в ночь с 23 на 24 августа Тучков и Биржевой мосты будут разведены по измененному графику. Разводка этих мостов будет осуществлена с 02.00 до 02.50. Другие переправы разведут по привычному графику. 

Напомним, что для петербуржцев и гостей города разработана уникальная система онлайн-оповещения. График разводки мостов Петербурга и их наведения -информация об этом доступна в режиме реального времени.
 
Кроме того, летом 2017 года СПб ГБУ "Мостотрест" запустило мобильное приложение "Мосты Петербурга". 

 

 

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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