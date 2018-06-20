В ночь на 29 марта в Петербурге разведут четыре моста

Для автомобилистов будут временно недоступны Тучков, Благовещенский, Литейный мосты, а также мост Александра Невского.

В ночь с 28 на 29 марта в Петербурге разведут четыре моста. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Мостотрест".

По информации организации, в ночь на пятницу временно будут недоступны для движения автомобилистов Благовещенский мост, Литейный мост и мост Александра Невского. Их разведут по графику. Также петербуржцы смогут наблюдать створки Тучкова моста с 2 часов ночи до 04:55 утра.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтируют Литейный и Благовещенский мосты.

Фото: mostotrest-spb.ru