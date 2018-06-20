В Петербурге отремонтируют Литейный и Благовещенский мосты

Работы должны завершить до 15 октября 2019 года.

СПб ГБУ "Мостотрест" заключило контракты на ремонт участков набережных в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На тротуарной части набережной Фонтанки будут менять тротуарные плиты, отремонтируют перильное ограждение, восстановят гранитные тумбы и карнизные плиты. Подрядчик АО "Стройинвест" получит на эти работы 39 525 752 рубля 74 копейки.

На Благовещенском мосту заменят асфальт на проезжей части. ООО "СевЗапДор" выполнит эту работу за 12 576 711 рублей 74 копейки.

На участке Ждановской набережной от моста Красного Курсанта и до 4-го Ждановского моста (левый берег), участки набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Каменного моста (оба берега) и от Сенного моста до Кокушкина моста (оба берега) очистят и покрасят металлические элементы. Также отремонтируют и металлоконструкции Литейного моста. Стоимость работ составляет 39 451 994 рублей 54 копейки.

Работы должны завершить до 15 октября 2019 года.

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Фото: Мостотрест/ ВК