Сегодня, 21 июня, в Комитете по энергетике сообщили о том, что в ночь на 22 июня на Дворцовой площади зажгут 80 тысяч свечей.
Событие приурочено ко Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках проведения акции с 23:30 21 июня отключат подсветку Александровской колонны и фасадов ближайших зданий.
В память о погибших в Великой Отечественной войне будет развернута картина из свечей. Центральной темой станет прорыв блокады Ленинграда 1943 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ржеве 22 июня вспомнят погибших в Великой Отечественной войне.
Фото: Комитет по энергетике
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