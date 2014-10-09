Событие приурочено ко Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Сегодня, 21 июня, в Комитете по энергетике сообщили о том, что в ночь на 22 июня на Дворцовой площади зажгут 80 тысяч свечей.

Событие приурочено ко Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках проведения акции с 23:30 21 июня отключат подсветку Александровской колонны и фасадов ближайших зданий.

В память о погибших в Великой Отечественной войне будет развернута картина из свечей. Центральной темой станет прорыв блокады Ленинграда 1943 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ржеве 22 июня вспомнят погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: Комитет по энергетике