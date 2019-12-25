В Ржеве 22 июня вспомнят погибших в Великой Отечественной войне. Музей Победы анонсировал серию памятных мероприятий

Программа, приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, начнется вечером 21 июня у Ржевского мемориала.

В День памяти и скорби вход в филиал Музея Победы в Ржеве сделают бесплатным. 22 июня здесь состоятся самые масштабные памятные мероприятия, включая три больших концерта и всероссийскую акцию "Свеча памяти". Место выбрано не случайно, ведь именно эта земля стала местом гибели более миллиона советских солдат. Сегодня имена некоторых из них высечены на Ржевском мемориале, а бессмертный подвиг запечатлен в художественном фильме "Ржев", снятом благодаря бизнесмену Евгению Пригожину.

Как сообщает пресс-служба филиала музея, программа, приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, начнется вечером 21 июня у Ржевского мемориала. Здесь в 19:30 состоится концерт "Песни нашего полка" с участием народной артистки Республики Ингушетия Таисии Повалий. Также перед гостями выступят заслуженные артисты Виктор Сорокин и Сергей Куприк, гармонист Святослав Шершуков, голос "Бессмертного полка России" Михаил Гаврилов, группа "Наши" и солисты Большого детского хора им. В. С. Попова.

Следующий концерт начнется в 2 ночи. У подножия мемориала выступят творческие коллективы Музея Победы, ДОСААФ и Союза десантников России. После концерта в 4 утра начнется акция "Свеча памяти" – в честь защитников Родины загорятся сотни свечей. Их память почтут минутой молчания и возложением цветов. Днем 22 июня состоится третий концерт "Спасем и сохраним" от клуба авторской военно-патриотической песни "Ветер Победы".

У гостей мемориала в этот день будет возможность не только посетить многочисленные мероприятия, но и проникнуться атмосферой места, где установлен памятник. Ведь 25-метровый монумент – это, по сути, коллективный портрет героев-защитников Ржева. Когда-то, с января 1942 по март 1943 года, здесь прошло грандиозное сражение, о котором сегодня говорят как о переломном для Великой Отечественной войны.

Ржевскую битву еще называют "мясорубкой". По разным данным здесь погибло и пропало без вести до 1,3 млн человек. Туго пришлось и местному населению. Так, Ржев был разрушен до основания. При освобождении города 3 марта 1943 года из 56 тысяч человек довоенного населения здесь оставалось 362 с учетом жителей пригорода.

По рассказам участников Ржевской битвы, воевать приходилось в тяжелых условиях при отсутствии продовольствия и боеприпасов. Несмотря на это Красная Армия сумела ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ фронта, а истощенный противник не смог перебросить силы из района Ржева под Сталинград, где в итоге и потерпел поражение. Кроме того, немецкая армия тоже понесла здесь серьезные потери, что стало одной из причин провала наступления на Курской дуге летом 1943 года.

Ржевская битва состояла из четырех крупных наступательных операций, каждая из которых делилась на многочисленные мелкие бои местного значения. Составить себе представление о том, как это было, можно по вышедшему в 2019 году фильму "Ржев". В нем как раз показаны условия, в которых советским бойцам приходилось оборонять деревню Овсянниково. Однако, лежа в окопах без еды и воды, они ни на минуту не забывали, за что сражаются.

Фильм был снят по повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", писатель и сам участвовал в "ржевской мясорубке". Он вспоминал, что несмотря на бесконечные обстрелы и гибель сослуживцев, ни для кого "смерть не превратилась в обычное, привычное", а люди на войне стремились оставаться людьми. Герои его произведений именно такие.

Один из персонажей повести "Искупить кровью" — ротный Евгений Ильич — реальный знакомый писателя, дед бизнесмена Пригожина и также участник Ржевской битвы. Он первым идет в бой и ведет за собой солдат отбивать у немцев деревню Овсянниково, отказывается выполнять распоряжения командования, которые считает противоречащими здравому смыслу, не дает устроить самосуд над вором-рецидивистом, которого раскрывает один из бойцов.

Книга Кондратьева стала отражением военного опыта, к тому же писатель и взялся за перо, чтобы рассказать людям правду о войне. Ну а петербургский предприниматель решил экранизировать произведение писателя-фронтовика, чтобы увековечить память не только о своем героическом предке, но и о миллионах погибших советских граждан.

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятиях у Ржевского мемориала, Музей Победы подготовил онлайн-программу. Так, интернет-пользователи смогут присоединиться к виртуальным экскурсиями по выставкам о начальном этапе Великой Отечественной войны, увидеть новую серию "Не забывайте" проекта "Главные детские песни" и советский кинофильм.

Фото: Музей Победы