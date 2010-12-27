В ночь на 20 декабря перекроют Северный участок ЗСД

С 01:00 до 5:00 20 декабря на участке буду монтировать металлоконструкции для маршрутных указателей.

В ночь на 20 декабря на Северном участке ЗСД перекроют движение в одном направлении. Проезд рт КАД до "Скандинавии" будет закрыт вплоть до утра. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

С 01:00 до 5:00 20 декабря на участке буду монтировать металлоконструкции для маршрутных указателей. Водители смогут двигаться только до развязки с кольцевой на севере города.

При этом, при движении с юга будет закрыт въезд на ЗСД с КАД (север) со стороны Выборгского шоссе, съезд с ЗСД на Новое шоссе, съезд с ЗСД на Е-18 "Скандинавия" и Зеленогорское шоссе.

На ЗСД запустили новый бесконтактный способ оплаты.

Фото: Piter.TV