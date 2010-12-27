В нескольких общепитах Васильевского острова обнаружили просрочку и антисанитарию

Деятельность кафе может быть приостановлена.

Прокуратура Василеостровского района проверила несколько точек общепита на острове и обнаружила факты нарушения санитарных условий. Об этом пишет пресс-служба структуры.

Деятельность ООО "Санхэ", ООО "Антарес", ООО "ТД ПитерБекон" и ООО "Регион 178" шла с грубыми нарушениями закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Питающиеся в заведениях этих организаций люди могли получить серьезный ущерб здоровью.

Выяснилось, что на предприятиях использовалась просроченная продукция, не проводилась ежедневная оценка качества приготовленных блюд, не соблюдались правила товарного соседства для продукции, оснащенность помещений не соответствовала предлагаемому в кафе ассортиментам.

Кроме того, у владельцев отсутствовали паспорта отходов.

Руководителя организаций вынесли представления. Прокуратура будет следить за устранением нарушений, а также решать вопрос о приостановлении деятельности кафе до исправления ошибок.

Ранее был оштрафован бар на Рубинштейна за нарушение санитарных норм.

Фото: пресс-служба прокуратуры