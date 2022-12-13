В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы

"Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях ресурсов.

В некоторых украинских регионах повреждены объекты энергетической системы. Соответствующее заявление сделали представители национальной компании "Укрэнерго". Специалисты объяснили, что нарушени фиксируются на объектах высоковольтной инфраструктуры, находящимся в восточном, западном и южном направлениях. В целях минимизации ущерба и последствий принято решение о превентивных мерах. В стране введены аварийные отключения электричества.

К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях пост "Укрэнерго" в Telegram-канале

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