В небе над Петербургом заметили кольцо черного дыма

Явление может быть связано с работами, проводимыми с использованием горючих жидкостей или газа.

Сегодня, 24 августа, в социальных сетях появились кадры с кольцом черного дыма. Его обнаружили над Петербургом.

По словам специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, такое явление может быть связано с работами, проводимыми с использованием горючих жидкостей или газа, пишет "Фонтанка". Так, кольцо появляется в результате внезапного возгорания и взрыва в контейнере, банке или бочке и нарушения правил обращения с материалами.

Ранее мы сообщали о том, что разлив нефти был ликвидирован на Ижоре в Петербурге.

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