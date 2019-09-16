Под Новосибирском в научном центре вирусологии взорвался газовый баллон

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола.

Роспотребнадзор подтвердил взрыв газового баллона и возникновение пожара в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области. Об этом сообщил "Интерфакс".

На пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника взорвался газовый баллон. Помещение не использовалось, так как там шел ремонт. После взрыва начался пожар, в настоящий момент его потушили. В результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. В здании выбило стекла. В момент взрыва в помещении не было никаких биологически опасных веществ.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола.

Ранее Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы после взрыва в Северодвинске.

Видео: YouTube/ twentytrucks, Associated Press,CBC News