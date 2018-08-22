Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы после взрыва в Северодвинске

В пробах воздуха зафиксировали радиоактивные благородные газы.

Специалисты Росгидромета обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана после взрыва в Северодвинске. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

В пробах воздуха обнаружили наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 = 9,3 часа), 139Ba (T1/2 = 83 минуты), 140Ba (T1/2 = 12,8 дней), а также его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 часов), продуктами распада которого являются инертные радиоактивные газы. Эти изотопы являются продуктами деления ядер урана.

В свою очередь архангельский главк МЧС через несколько дней после ЧП сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма- частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.

Взрыв с возгоранием на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел в начале августа во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. По данным военного ведомства и местных властей, радиационный фон в регионе в норме.

Ранее момент взрыва на заправке в Чечне попал на видео.

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