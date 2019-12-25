В музее городского электрического транспорта появился раритетный троллейбус

Его отреставрировали к 85-летию начала троллейбусного движения в городе.

В петербургском музее городского электрического транспорта появился новый экспонат – раритетный троллейбус ЯТБ-2 1938 года. Его отреставрировали к 85-летию начала троллейбусного движения в городе. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Троллейбус обнаружили в 2007 году на одном из садовых участков в Выборгском районе области. После чего он отправился на трехлетнюю реставрацию. Теперь транспорт снова на ходу.

Более того, 23 октября троллейбус примет участие в ретропараде старинного подвижного состава по первому троллейбусному маршруту, проходившему в Ленинграде от площади Александра Невского до площади Труда.

Ранее мы писали, что новый дизайн "Подорожников" посвятят 85-летию петербургского троллейбуса. Приобрести карту с новым дизайном можно будет с 21 октября в кассах метрополитена, но не на всех станциях.

Фото: пресс-служба Смольного