В музее Воинской доблести Донбасса оценили переход Ракицкого в "Зенит"

Директор музея оценил реакцию "неадекватных" украинских болельщиков.

Директор музея Воинской доблести Донбасса Герман Владимиров рассказал, что считает реакцию украинских болельщиков на нового игрока "Зенита" неадекватной. Об этом спикер сообщил в интервью изданию "Петербургский дневник".

Спорт нельзя смешивать с политикой, это всем очевидно, но надо понимать, что зерна раздора произрастают в Киеве, а не у нас. Там кому-то выгодно поднимать бучу по малейшему поводу. А мы только можем поприветствовать Ярослава Ракицкого в Петербурге и пожелать ему успехов. Переход из чемпионата Украины в чемпионат России можно смело назвать настоящим поступком прокомментировал ситуацию спикер

Напомним, что недавно стало известно о том, что футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий будет выступать за петербургский клуб. Некоторые футбольные поклонники не поддержали идею о прибытии 29-летнего новичка в состав "сине-бело-голубых".

Стоит добавить, что Ракицкий дебютировал в основном составе "Шахтера" в августе 2009 года. Он провел 326 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами. Семь раз он становился чемпионом Украины, а также шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"