На садоводства Смольный выделил более 500 млн рублей

Андрей Лях рассказал о программе развития садоводств и огородничеств.

Начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Петербурге Андрей Лях рассказал, что город выделил на восстановление инфраструктуры более 500 миллионов рублей. Данные чиновник предоставил днем 29 января на заседании правительства Северной столицы.

На данный момент 114 поданных заявок одобрены и получили субсидии. В общей сложности в Смольный было подано 171 инициативы. Лях отметил, что уже реконструировано 114 тысяч квадратных метров дорог, 108 километров электропроводов и 14 трансформаторных подстанций.

Также на совещании обсудили возможность развития медицинского обеспечения для садоводств и выездных отделений МФЦ.

Напомним, что Невский район второй год возглавляет список инициатив, поданных в "Твой бюджет".

Фото: Piter.tv