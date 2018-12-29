Невский район второй год возглавляет список инициатив, поданных в "Твой бюджет"

Комитет финансов рассказал о проведении "Твоего бюджета-2019".

Второй год подряд жители Невского района лидируют по количеству поданных заявок для городского проекта "Твой бюджет". Об этом на заседании Смольного рассказал председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Стоит отметить, что по числу наиболее активных районов также значатся Фрунзенский, Красногвардейский, Приморский, Василеостровский и Московский. Чаще всего поступают предложения по поводу благоустройства, ЖК и транспортной инфраструктуры.

Напомним, что петербуржцы могут подать заявку на участие до 15 февраля. В 2018 году жители подали 2283 заявки. Их них 50 было одобрено экспертной комиссией. на данный момент реализовано 17 проектов на 81 миллион рублей.

Ранее Piter.tv публиковал новость о том, что Смольный: в Петербурге не хватает снегоплавильных станций.

Фото: Piter.tv