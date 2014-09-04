В монастыре при въезде в Стрельну найдено место могилы известного русского дипломата

На обнаруженном участке погребены сразу несколько поколений семьи Николая Гриса.

В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни, которая находится при въезде в Стрельну, было обнаружено найдено точное место могилы министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса. Захоронение дипломата, занимавшего поста с 1882 по 1895 г.г., было утрачено в советский период. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Захоронение, которое явлется семейной усыпальницей, уже проходит масштабную реконструкцию при содействии Историко-дипломатического центра при СПбГУ. На обнаруженном участке похоронены сразу несколько поколений Гирсов.

В роду Гирсов было две профессиональные "ветви" – дипломатическая и морская. Михаил Игоревич относится как раз ко второй: в свое время он работал конструктором на Адмиралтейских верфях. А к нам приехал, чтобы узнать, где находятся могилы его предков. Мы, к сожалению, не смогли предоставить ему такую информацию. Но сами попросили его проверить, не сохранилось ли в домашнем архиве каких-нибудь документов на этот счет. Сергей Султановский, историк руководитель художественно-реставрационных работ Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни

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Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"