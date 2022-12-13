В молодёжном пространстве "ПРОСТО" стартует бесплатный курс по репортажной фотосъемке

Куратор направления покажет студентам, как работать с техникой, поможет сформировать первое портфолио и ответит на вопросы.

В молодежном пространстве "ПРОСТО" приглашают всех желающих на бесплатный курс по репортажной фотосъемке. Об этом сообщили в tg-канале сообщества.

Курс стартует 14 марта. Для участников подготовили 6 онлайн-лекций. Проект будет вести шеф-фотограф Дмитрий Сайтимов.

Слушатели курса узнают обо всех этапах съёмки. Куратор направления покажет студентам, как работать с техникой, поможет сформировать первое портфолио и ответит на вопросы.

Завершится курс 25 марта. Отметим, что занятия бесплатные.

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Фото: Piter.tv