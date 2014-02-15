В пространстве "Просто" на Васильевском острове сегодня пройдет финал форума St. Petersburg creative weekend

Для гостей эксперты креативной индустрии подготовили мастер-классы, лекции, дискуссии, деловую программу.

Сегодня, 11 сентября, в молодежном пространстве "ПРОСТО", которое находится на Васильевском острове, пройдет финал форума St. Petersburg creative weekend. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Перед посетителями выступят эксперты креативной индустрии. Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, дискуссии, деловую программу. Кроме того, каждый желающий сможет лично поговорить с представителями мира моды.

Для проголодавшихся посетителей будет организован фуд-корт. Также для гостей откроется лавка с продукцией петербургских мастеров.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появилась еще одна площадка для дрессировки собак.

Фото: Pxhere