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В пространстве "Просто" на Васильевском острове сегодня пройдет финал форума St. Petersburg creative weekend
Сегодня, 14:37
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В пространстве "Просто" на Васильевском острове сегодня пройдет финал форума St. Petersburg creative weekend

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Для гостей эксперты креативной индустрии подготовили мастер-классы, лекции, дискуссии, деловую программу.

Сегодня, 11 сентября, в молодежном пространстве "ПРОСТО", которое находится на Васильевском острове, пройдет финал форума St. Petersburg creative weekend. Об этом сообщили в  пресс-службе администрации Петербурга.

Перед посетителями выступят эксперты креативной индустрии. Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, дискуссии, деловую программу. Кроме того, каждый желающий сможет лично поговорить с представителями мира моды.

Для проголодавшихся посетителей будет организован фуд-корт. Также для гостей откроется лавка с продукцией петербургских мастеров.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появилась еще одна площадка для дрессировки собак.

Фото: Pxhere

Теги: васильевский остров, пространство просто, форум petersburg creative weekend
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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