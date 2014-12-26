В Петербурге открылись еще два филиала пространства "ПРОСТО"

Они открылись в Калининском и Московском районах.

Во вторник, 28 декабря, в Петербурге начали работу два филиала молодежного пространства "ПРОСТО", расположенные на проспектах Новоизмайловском и Непокоренных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пространство на Новоизмайловском проспекте оснащено коворкингом, переговорными комнатами, лекторием и амфитеатром. Филиал подходит для для развития проектной деятельности молодежи, поддержки молодежных инициатив и деятельности молодежных общественных объединений.

В филиале на проспекте Непокоренных расположены места для работы, лекторий и переговорная комната.

Третий филиал в Василеостровском районе открылся осенью этого года.

Аудитория площадки насчитывает более 60 тысяч молодых людей. Со всего города молодежь приезжает в этот коворкинг учиться и работать.

В августе Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи.

Фото: пресс-служба Смольного