В Петербурге открылись еще два филиала пространства "ПРОСТО"

Во вторник, 28 декабря, в Петербурге начали работу два филиала молодежного пространства "ПРОСТО", расположенные на проспектах Новоизмайловском и Непокоренных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Пространство на Новоизмайловском проспекте оснащено коворкингом, переговорными комнатами, лекторием и амфитеатром. Филиал подходит для для развития проектной деятельности молодежи, поддержки молодежных инициатив и деятельности молодежных общественных объединений.
В филиале на проспекте Непокоренных расположены места для работы, лекторий и переговорная комната.
Третий филиал в Василеостровском районе открылся осенью этого года.
Аудитория площадки насчитывает более 60 тысяч молодых людей. Со всего города молодежь приезжает в этот коворкинг учиться и работать.
В августе Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи.
Фото: пресс-служба Смольного
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