В ИТМО появился первый в Петербурге центр развития студенческого киберспорта

В будущем в центре смогут заниматься не только студенты ИТМО, но и учащиеся других университетов.

В Петербурге на территории ИТМО открылся современный центр развития студенческого киберспорта. Начинающие спортсмены и профессионалы могут записаться в клуб и тренироваться здесь. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В центре созданы комфортные условия для молодых киберспортсменов. Так, для них закупили мощные компьютеры, удобные кресла, игры. Ограничений по времени здесь нет.

В будущем в центре смогут заниматься не только студенты ИТМО, но и учащиеся других университетов. Кроме того, сюда смогут приходить школьники.

Проректор по молодежной политике университета ИТМО, председатель студенческого спортивного клуба "Кронверкские барсы" Евгений Раскин отметил, что в городе есть платные киберспортивные клубы. В некоторых вузах открыты комнаты для киберспортсменов, но больших современных клубов для тренировок и соревнований, в которых можно бесплатно провести время, очень мало.

Здесь можно не только тренироваться, но и записывать собственные ролики. Студия оборудована необходимой техникой.

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Фото: ВКонтакте / ИТМО