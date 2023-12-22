Мария Заболоцкая оценила работу Прамиле Паттен.

Доверие к специальному представителю генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамиле Паттен подорвано, поскольку чиновница прославилась использованием фейк-ньюс в своей работе. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по вопросам мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке сделала заместитель постоянного представителя России Мария Заболоцкая. Дипломат пояснила коллегам, что на текущий момент в Западном Иерусалиме демонстрируется селективный подход к посещению сотрудниками ООН страны и оккупированных палестинских территорий.

По итогам визита госпожа спецпредставитель выпускает отдельный доклад. Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов Мария Заболоцкая, дипломат

В России пояснили, что вынуждены принимать этот факт во внимание в ходе разработке оценок работы международной структуры. Мария Заболоцкая заметила, что дополнительно Москва учитывает репутацию Паттен, деятельность которой вызывает вопросы относительно ее выводов и наработок по проблемам.

В постпредстве России заявили, что простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций