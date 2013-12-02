В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз

Третью волну коронавируса в России связывают с индийским штаммом (дельта).

Инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков заявил на пресс-конференуии, которая посвящена эпидемиологической ситуации, что в мире стали фиксировать случаи заражения коронавирусом в третий раз.

По его словам, в таком случае болезнь может протекать тяжелее, чем было до этого.

То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — сказал инфекционист.

Тимаков подчеркнул особенности индийского штамма коронавируса. С ним связывают третью волну коронавируса в России. Медик подчеркнул, что госпитализация человеку может понадобиться даже на седьмой или восьмой день, потому что состояние может резко ухудшиться.

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