  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз
Сегодня, 19:36
176
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз

0 0

Третью волну коронавируса в России связывают с индийским штаммом (дельта).

Инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков заявил на пресс-конференуии, которая посвящена эпидемиологической ситуации, что в мире стали фиксировать случаи заражения коронавирусом в третий раз.

По его словам, в таком случае болезнь может протекать тяжелее, чем было до этого.

То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — сказал инфекционист.

 Тимаков подчеркнул особенности индийского штамма коронавируса. С ним связывают третью волну коронавируса в России. Медик подчеркнул, что госпитализация человеку может понадобиться даже на седьмой или восьмой день, потому что состояние может резко ухудшиться.

Ранее мы писали, что в Петербурге электросамокат не смогут арендовать дети, которым не исполнилось 16 лет. 

Фото: pixabay 

Теги: заражение коронавирусом в третий раз, пандемия коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии