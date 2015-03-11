В микрорайоне "Балтийская жемчужина" построили две поликлиники и детский сад

Социальные объекты готовы принимать посетителей.

Два амбулаторно-поликлинических учреждения и детский сад готовы к вводу в эксплуатацию в микрорайоне "Балтийская жемчужина". Застройщик получил соответствующее разрешение, сообщил портал "Строительный Петербург".

Детская и взрослая поликлиника на 420 посещений в смену откроется у дома №12, строение 1 на улице Адмирала Черокова. У каждой из них есть отделение скорой помощи с 5 машинами. Детский сад на набережной Дудергофского канала, 4/2, строение 1 рассчитан на 90 мест.

Строительство социальных объектов является обязательством застройщика "Балтийская жемчужина". С начала реализации проекта создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Московском районе откроется новый детский сад.

Фото: пресс-служба ЗАО "Балтийская жемчужина"