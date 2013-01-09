В Московском районе откроется новый детский сад

Детский сад, который рассчитан на 100 детей, расположен в новом жилом комплексе.

В Московском районе Петербурга 11 марта состоится открытие дошкольного отделения школы № 544 с углубленным изучением английского языка (1-й Предпортовый проезд, д. 13). Об этом сообщила пресс-служба администрации Московского района.

Детский сад, который рассчитан на 100 детей, расположен в новом жилом комплексе. Планируется открыть 7 групп, две из них для детей раннего возраста.

В саду оборудованы игровые и спальные комнаты, музыкально-спортивный зал, логопедический и методический кабинеты, медицинский блок, современный пищеблок.

Новый детский сад будет построен в Калининском районе в 2022 году.

Фото: Piter.tv