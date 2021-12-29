В микрорайоне "Балтийская Жемчужина" построили новую поликлинику

Власти города выделили более 123 млн рублей за закупку оборудования. Проект также поддерживали инвесторы.

В Петербурге в ближайшие дни откроет свои двери новая поликлиника для взрослых и детей, расположенная в микрорайоне "Балтийская жемчужина". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Поликлиника, состоящая из двух блоков, в смену сможет принимать по 840 человек – 420 взрослых и 420 детей. Для жителей микрорайона будут доступны Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром, первый в городе паллиативный центр при районной поликлинике, эндоскопический, офтальмологический и ЛОР кабинеты и отделение реабилитации. Есть отделение скорой помощи на пять автомобилей.

Сегодня социальная инфраструктура микрорайона состоит из двух школ, двух детских садов, а теперь и поликлиники. Также в этом году здесь построят отдел полиции.

Город по-прежнему стремится сокращать разрыв между жилой застройкой и социальной инфраструктурой. Напомним, в августе прошлого года Градостроительная комиссия Петербурга запретила застройщикам возводить жилые комплексы, если на их территории не построены детские сады, школы и поликлиники.

Фото: пресс-служба Смольного