В международном театральном фестивале "Балтийский дом" принимают участие 8 стран

В Балтийском Доме прошла пресс-конференция, посвященная открытию XXVII международного театрального фестиваля, которое состоялось 3 октября в 17.00 в Театре-фестивале «Балтийский дом».

В течение ближайших трех недель в Петербурге встретятся на одной сцене театры из разных уголков мира со своим неповторимым репертуаром. Театралов ожидает продолжительное, а главное, качественное, погружение в "Имитцию жизни" (именно эти слова организаторы определяют, как основной слоган события), потому что собрать воедино такие разные постановки под силу только настоящим профессионалом.

На конференции зрители уже смогли оценить один из спектаклей фестивальной программы. Им стал «Иванов» режиссера Эймунтаса Някрошюс по пьесе А.П. Чехова Хорватского национального театра в Загребе.

Дания, Венгрия, Польша, Грузия, Беларусь, Россия, Германия, Рига и Респуьблика Казахстан с 3 по 21 октября покажут свои творения на сцене Северной столицы по мотивам Валчака, Чехова, Вебера, Сервантеса, Булгакова, Левитана, Золя, а также, по собсвенным сценариям.

Видео: Piter.tv

Вероника Дудина