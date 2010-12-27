В метро Петербурга рассказали о станции с зимним садом

Оранжерею создавали все неравнодушные жители Петербурга.

Станцию "Выборгская" сотрудники метрополитена называют не иначе как "зимний сад нашего метро". Все потому что в наземном вестибюле расположились комнатные растения. Об этом сообщает пресс-служба подземки в "Яндекс Дзене".

Сама конструкция наземного вестибюля с огромными окнами, пропускающими солнечный свет, подразумевала создание зимнего сада. Декоративные растения начали собирать возле эскалаторов с момента открытия "Выборгской" в 1975 году.

В 2015 году "Выборгскую" закрывали на капитальный ремонт, поэтому все цветы отправились на другие станции. После возрождали оранжерею всем городом: каждый желающий мог принести растение. Сегодня на станции растет более 50 комнатных растений, а число небольших многолетних растений исчисляется сотнями.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео со строящейся станции "Проспект Славы".

Фото: Википедия