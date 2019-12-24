На "Беговой" тестируют обработку поручней ультрафиолетом

Прибор был разработан в качестве дополнительного средства обеззараживания.

На станции "Беговая" началось тестирование ультрафиолетового дезинфектора "Вирустоп-П". Он предназначен для обеззараживания поручней эскалаторов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Прибор монтируют на поручень, а после запуска эскалатора дезинфектор начинает работать. То есть обработка идет постоянно, но пассажирам это никак не мешает. Но при этом ультрафиолет не заменит ежечасную протирку поручней.

Прибор был разработан в качестве дополнительного средства обеззараживания.

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Фото: Piter.TV