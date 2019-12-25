В метро Петербурга появились новые терминалы для оплаты проезда

На станции "Ленинский проспект" уже активно тестируют новые терминалы.

В понедельник, 17 августа, издание "Невские Новости" сообщило, что в петербургском метрополитене появились новые терминалы оплаты проезда.

Так, на станции "Ленинский метро" поделились, что новую систему уже активно тестируют. В скором времени пассажиры смогут оплатить проезд по карте на любом турникете. Сколько времени систему будут тестировать, пока неясно. Также не уточняется, на каких станциях еще появятся новые турникеты.

Ранее мы писали, что на картах Петербурга уже переименовали станцию "Новокрестовская" в "Зенит".

Фото: "Невские Новости"