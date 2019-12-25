В метро Петербурга объяснили, почему не штрафуют за отсутствие масок

В подземку Северной столицы вновь перестали пускать без масок.

В среду, 5 августа, петербуржцы стали сообщать о том, что в метро вновь перестали пускать без масок. В частности, горожан останавливали на входе на станциях "Василеостровская", "Приморская", "Электросила" и "Черная речка". Сотрудники подземки просили пассажиров воспользоваться средством индивидуальной защиты. На некоторых станциях из-за этого даже образовались очереди.

В свою очередь в пресс-службе метро Петербурга сообщили "Невским Новостям", что масочный режим не снимался – маски надо носить, и их наличие будут спрашивать. При этом у сотрудников метрополитена нет полномочий штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты. Поэтому пассажиров никогда не штрафовали и не собираются.

Ранее мы писали, что метрополитен Петербурга отказывает в компенсациях пострадавшим в теракте 2017 года.

Фото: Piter.TV