Работники метрополитена рассказали о причинах тайм-аута при использовании проездного

Оказывается, что тайм-аут имеют билеты, не предназначенные для коллективного использования.

Работники метрополитена рассказали, почему владедьцы некоторых проездных сталкивается с ограничением времени на пользование "билетом". Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Как оказалось, тайм-аут имеют билеты, не предназначенные для коллективного использования. Данные проездные дают владельцу большие скидки на поездку. К ним например относятся студенческие БСК. Существуют и проездные, не имеющие ограничений. Например, классический подорожник, которым можно оплатить сразу несколько поездок подряд. Тайм-аут также присутствует при оплате банковской картой и составляет 1 минуту. В ГУПе пояснили, что транзакция является банковской операцией, и ограничение по времени установлено банком.

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Фото: Piter.TV